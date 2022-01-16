Belçika 1.Ligi'nin 22. hafta maçında Antwerp sahasında Charlerio'yu ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip 2-0 üstünlüğü sağlamayı başardı. Gollerin ikisini de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michael Frey kaydetti.

İsviçreli futbolcu bu sezon gol sayısını 17'ye yükseltirken, 3 de asisti bulunuyor. 27 yaşındaki golcünün bu performansı kısa zamanda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Comolli dönemi Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Frey bu sezon herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin golcüleri Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'u da geride bırakan İsviçreli adından bu sezon sıkça söz ettirmeyi başardı.









Antwerp 3-0 kazandı

Mücadeleyi ev sahibi ekip Antwerp 3-0'lık skorla kazanırken, diğer golü de Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika ekibinde forma giyen Samatta kaydetti.