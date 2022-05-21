Micael Sequeira: Miguel Crespo, Atletico kalitesinde

Fenerbahçe ’nin sezon başında Estoril’den transfer ettiği Miguel Crespo’nun adı son dönemde Atletico Madrid ile anılıyordu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Neves’te oynarken keşfedip 2016 ‘da Merelinense’ye transfer eden teknik adam Micael Sequeira, eski öğrencisiyle ilgili olarak Record’a röportaj verdi ve övgüler yağdırdı. İşte Sequeira’nın Crespo’yla ilgili sözleri...

‘Mükemmel izlenim bıraktı’

“Onu izlediğimde Neves’te oynuyordu ve 19 yaşındaydı. Çok iyi bir tekniğe sahipti ve daha o yaşta oyunu mükemmel okuyordu. Hem savunmada hem de hücumda harikaydı. Bende mükemmel bir izlenim bıraktı. Merelinense başkanıyla konuştum ve onu transfer etmemiz gerektiğini söyledim. Crespo’yu transfer ettik, geldiği sezonda yaklaşık 15 gol attı. Parlak bir geleceğe sahip olduğu çok belliydi. Fark yaratan bir oyuncuydu.”

‘Topu ondan almak zor’

"Crespo, birçok kaliteli özelliğe sahip. Yarışmacı bir takımda olmayı hak ediyor. Bizim ligimizde (Portekiz) olmadığı için üzgünüm. Atletico Madrid’de oynayacak kalitede. Harika bir karaktere sahip, çok akıllı, kafası her zaman yukarıda olan komple bir 8 numara. Topu onun ayağından almak çok zor. Atletico Madrid kadrosunun bir parçası olabileceğine inanıyorum.”