NBA 'de Miami Heat'in uzun rotasyonunda yaşadığı sakatlıklar sonrası sergilediği başarılı performansla ilk 5'e kadar yükselen millî oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven, dün gece Bam Adebayo'nun da dönmesiyle Toronto Raptors maçında süre alamadı. Miami, evinde oynadığı karşılaşmayı 104-99 kazanırken Ömer Faruk Yurtseven karşılaşmayı kenarda tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven; Bam Adebayo'nun sakatlığında süre bulmaya başladığı Miami'de sergilediği başarılı performans sonrası Dewayne Dedmon'ın da forma giyemediği dönemde ilk 5'e yerleşmişti. Nitekim Ömer Faruk Yurtseven, Toronto Raptors maçı öncesi Philadelphia'ya karşı da 22 sayı, 11 ribaunt ile oynarken kariyer sayı rekorunu kırmıştı.

Çift haneli ribaunt aldığı maç serisi 14'e ulaşan Ömer Faruk Yurtseven, bu serisini sürdürme şansını Toronto Raptors karşısında yakalayamadı. Bam Adebayo'nun gelişi sonrası beklenildiği şekilde ilk 5'teki yerini kaybeden millî oyuncumuz, rotasyonda Dewayne Dedmon'ın da arkasında kalarak hiç süre alamadı.

Spoelstra'dan Ömer açıklaması

Karşılaşmadan sonra Miami Heat'in koçu Erik Spoelstra da Ömer Faruk Yurtseven hakkında açıklamalarda bulunurken, "Ömer aklımızda ve onu oyuna almayı birkaç kez düşündüm. Çalışmaya ve hazırlanmaya devam edecek ki bir sonraki fırsatta da hazır olacak" ifadelerini kullandı.