Miami Heat - New Orleans Pelicans maç sonucu: 111-98

NBA’de 2020-21 sezonu Noel Günü maçında son finalist Miami Heat ile New Orleans Pelicans, Miami’de karşılaştı. Karşılaşmanın henüz ikinci çeyreğinde rakibi karşısında çok büyük bir üstünlük kuran Heat, devre sonuna kadar aradaki farkı büyük oranda korumayı başardı fakat Brandon Ingram’ın çok etkili oyunu ile geri dönmeye çalışan Pelicans, farkı 8 sayıya kadar indirdi. Buna rağmen Duncan Robinson’ın çok etkili oyunu ile sonuca giden Heat, rakibini 111-98 mağlup etti. Heat, bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini alırken Pelicans da ikinci maçında ilk kez mağlup oldu.

Jimmy Butler’ın ikinci yarıda sahaya çıkmadığı Heat’te Robinson 23 sayı ve 5 ribaund ile çok etkili bir performans ortaya koydu. Bam Adebayo 17 sayı ve 4 ribaund ile oynarken benchten gelen Goran Dragic de 18 sayı ve 9 asist ile katkı verdi. Tyler Herro da maçı 11 sayı ile tamamladı.

Konuk takımda Brandon Ingram 28 sayı ile mücadele etti fakat çabası yetmedi. Zion Williamson 32 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı. Josh Hart da maçı 12 sayı ve 9 ribaund ile tammladı.

Çeyrek skorları: 29-26, 66-53, 88-79, 111-98 (Eurohoops)