Miami Heat final yolunda

Miami Heat, serinin 4. maçında 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics’i 112-109 mağlup ederek, 3 galibiyetini aldı. Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı. Miami Heat, bu gece TSİ 03.30’da oynanacak serinin 5. maçını da kazanması halinde, 6 yıl sonra tarihinde 6. kez NBA finaline adını yazdırmış olacak. Miami en son 2014’te konferans şampiyonluğu yaşamış ve finale kalmıştı.