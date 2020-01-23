Beşiktaş ile liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor arasında geçtiğimiz pazar akşamı Vodafone Park’ta oynanan maçtaki hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Dev maçtan 2-1 galip ayrılan Sivasspor rakibiyle puan farkını 10’a çıkarırken, Burak Yılmaz ile Appindangoye arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonun, hakemler ve gözlemcileri de adeta ikiye böldüğü ortaya çıktı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ali Şansalan’ın yönettiği karşılaşmanın ardından 18. hafta müsabakalarında görev almayan hakem ve gözlemcilere Burak Yılmaz-Appindangoye pozisyonunu sordu. MHK, “Siz olsaydınız bu pozisyonda hangi kararı verirdiniz” diye sorarak, hakem ve gözlemcilerin görüşlerine başvurdu. Ancak ankete katılan hakemler ve gözlemciler de kafaları karıştıran pozisyonda işin içinden çıkamadı.

VAR’a çağrılmadı

Hakem ve gözlemcilerin yarısı 23. dakikada meydana gelen pozisyonun ‘penaltı’ olduğu yönünde görüş belirtirken, diğer yarısı ise hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in ‘penaltı yok’ düşüncesine katıldıklarını aktardı.

Hakem ve gözlemcilerin söz konusu pozisyonla ilgili ortak bir düşünce ortaya koyamamış olmalarının MHK’yı bir hayli şaşırttığı vurgulandı.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Burak Yılmaz ile Appindangoye arasında 23. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından kararlı bir şekilde oyunu devam ettirmişti. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in de pozisyonu ekran başında izlemesi için Ali Şansalan’a bir uyarıda bulunmadığı belirtildi.