MHK’den hakemlere yeni uygulama eğitimi

Penaltı esnasında kalecilerin çizgi ihlali ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, “Penaltı vuruşu esnasında savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada olmalıdır. VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda ve kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir. Bu durumda kaleciye sarı kart gösterilecek ve penaltı tekrar edilecektir” denildi. Seri penaltı vuruşları yapılan müsabakalarda ihlali yapan kaleciyle sarı kart verilmemesi, sadece vuruş tekrarı yapılmasına karar verildi.