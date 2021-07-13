Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem klasmanlarında önemli değişikliklere imza attı. MHK, 2021-22 sezonunda uygulanmak üzere klasmanları “ Süper Lig ”, “A-B-C” olarak bölerken, Video Asistan Hakemliği kadrosuna yeni isimler aldı. Gözlemci klasmanları da aynı şekilde yeniden belirlendi.

Talimatta 1.5 ay önce gerçekleşen değişiklik doğrultusunda, profesyonel sözleşme yapabilme şartının 1 yıl uzatılmasıyla hakemliğe devam kararı alan Fırat Aydınus, 25 kişilik Süper Lig kadrosunda gösterildi.

Süper Lig hakem sayısı 47’den 25’e indirilirken, daha önce bu kadroda bulunan Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hasan Ceylan, Koray Gençerler ve Erkan Engin, “VAR” hakemliğine geçirildi. MHK, TFF yönetim kurulunun onayından çıkan talimat değişikliğinden önce, adı geçen 6 hakeme VAR kadrosuna geçmesini teklif etti. MHK tarafından Süper Lig’de düşünülmeyen bu isimler öneriyi kabul etmek durumunda kaldı. Söz konusu hakemler gelecek sezon VAR hakemi olarak görev yapacak. Böylece Özgüç Türkalp ile birlikte 7 VAR hakemi olacak. Süper Lig’deki hakemler, daha önce olduğu gibi VAR-AVAR olarak atanmaya devam edecek.

Klasman düştüler

Yeni talimatla birlikte Süper Lig yardımcı hakemliği kadrosunda bulunan bazı isimler de A klasmanına indirildi. Böylece daha önce 94 olan Süper Lig yardımcı hakem sayısı 50’ye düştü.

MHK yeni sezonda gözlemcileri de dört kategoriye ayırdı. Söz konusu düzenlemelerin TFF yönetim kurulundan gelen talep üzerine yapıldığı öğrenilirken, en önemli gerekçenin hakem ve gözlemci masraflarının azaltılması olduğu ileri sürüldü. A klasmanı hakem ve yardımcı hakemleri içinde VAR sertifikası almış olanlar hem kendi kategorilerinde hem Süper Lig’de VAR-AVAR olarak görev yapabilecekler.

Sürpriz adımlar

Klasmanların bölünmesi ve bazı hakemlerin VAR’a dahil edilmesi camiada sürpriz olarak karşılandı. Merkez Hakem Kurulu’nun yaklaşık 1 ay önce Fırat Aydınus’un hakemliğe devam edebilmesi için yaptığı talimat değişikliğinden kısa bir süre sonra yeniden düzenlemeye gitmesi, dikkat çekici bulundu. Talimatlar üzerinde sürekli oynanması, uzun süreli planlama yapılmadığı eleştirilerine yol açtı.

‘VAR’a geçmezseniz 1. Lig’e gidersiniz’

MHK’nın yeni sezonda VAR kadrosuna aldığı 6 Süper Lig hakemine, “Video Asistan Hakemliğine geçmezseniz 1. Lig’de maç yönetirsiniz” dediği vurgulandı. Bu yaklaşımdan sonra ciddi bir gelir kaybına uğramayı göze alamayan isimlerin teklifi istemeden de olsa kabul ettiği aktarıldı. Geçen sezon 15 maç barajını aşamayan ve profesyonel sözleşme hakkını kaybeden söz konusu hakemlerin, faal hakemlik yaşamı da sona ermiş oldu. VAR hakemleri 49 yaşına kadar görev yapabilecekler. Kokart taşıyan hakemlerin yaş sınırı ise FIFA tarafından belirlenecek. (Skorer)