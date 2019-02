MHK’dan devrim gibi kararlar

Jaab Uilenberg MHK Eğitim Danışmanlığı’na getirildi. Uilenberg hakemlerle her hafta buluşup, maçları değerlendirecek. Hakem atamalarını artık Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat üçlüsü yapacak. Bundan sonra her hakem her maçta görev yapabilecek. Atamalarda kulüplerin “O hakemi istemeyiz” isteklerine bakılmayacak.

Süper Lig’de ağırlıklı olarak 8-10 hakem görev yapıyordu. Bunu ortadan kaldıran MHK, Süper Lig’de 2.5 yıldır maç yönetmeyen Abdülkadir Bitigen’e Alanya-Kasımpaşa maçında görev verdi.

Koray Gençlerler, Serkan Tokat ve Bahattin Şimşek de 2-3 hafta içerisinde Süper Lig’e dönecekler. Ayrıca 2. Lig’den 10 hakem de 1 ay içerisinde Süper Lig’e kaydırılacak. Ödül ve ceza sistemi de getirilirken, iyi maç yöneten daha çok görev alacak, hata yapan kızağa çekilecek.

Kaynak: Star