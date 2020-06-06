MHK test sonuçlarını açıkladı

TFF Merkez Hakem Kurulu, dün kampa giren üst klasman hakemleri ve diğer katılımcıların COVID-19 test sonuçlarını açıkladı. Tüm testlerin negatif çıktığı bildirildi.

Resmi site üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



