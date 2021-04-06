Merkez Hakem Kurulu'nun Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı sonrasında "Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımıza istemiyoruz" açıklamasının ardından bir sonraki haftada oynanan Kasımpaşa maçında yeniden Halil Umut Meler'i atamasının yankıları sürüyor. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, haber-yorum şeklinde bu detayı gazeteye taşıdı.

İşte Bilal Meşe'nin Halil Umut Meler kararı ile ilgili bilgileri:

Hep hatırlarım, mazallah bir hakem hata yapsın vay haline, adı ‘istenmeyen’ adam ilan edilirdi.

O dönemler iş başındaki MHK ve yönetim, her nedense bu tepkilere sessiz kalmaz, o hakem adeta ‘aforoz’ yerdi! Bu süreç ben diyeyim bir yıl, siz deyin iki yıl... O takımların maçlarını yönetmeye adeta hasret kalırlardı.

Sıcak bir iki örnek vereyim, Fırat Aydınus 2,5 yıldır Galatasaray, Mete Kalkavan ise neredeyse 1.5 yıldır Trabzonspor’un maçlarını yönetemedi. Bir de Cüneyt Çakır var, fazla geride kalmadı, Fenerbahçe maçlarını yönetti. Gelin görün ki, hep tepki aldı.

Gelelim MHK’nin son radikal kararına... ‘İstenmeyen’ hakemleri, tepki gösteren takımların maçına verdi, tepki gösteren de var, göstermeyen de!

“Durup dururken bu radikal karar nerden çıktı?” diyebilirsiniz.

Ya da geçmişteki MHK yönetimleri neden uygulamadı?

Bunun perde arkasını araştırdım, kılı kırk yardım, doğru adrese ulaştım.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı biliyorsunuz, fırsat bu fırsat MHK, Antalya’da hakem seminerini gerçekleştirdi. Hakemlerin artıları-eksileri masaya yatırıldı, bir dizi uyarılar da peş peşe geldi.

Bu radikal kararı Başkan Serdar Tatlı tek başına aldı, yönetimi de onayladı. MHK, kulüplerce ‘aforoz’ yiyen hakemleri o takımların maçlarına atadı.

Öyle veya böyle, beğenin ya da beğenmeyin, Başkan Tatlı büyük bir cesaret örneği gösterdi, radikal karara imzasını attı. Bu karara şaşırmadım diyemem, hatta MHK’den yakın bir dostuma, “Hayırdır hocam, cesaret hapımı aldınız, yoksa yürek mi yediniz?” diye takılmadan da duramadım!

Gelelim Başkan Serdar Tatlı’ya... Valla kendisini iyi tanırım, asla politik değildir, yalana - dolana sığınmaz, doğruyu söyler. Ülkemizde, hele hele MHK olarak öyle radikal kararlar almak kolay değildir, biliyoruz.

Başkan Tatlı’nın art niyetli olduğuna bizi kimse inandıramaz. Herkes işine gelmeyen hakemi istemezse, maçları yönetecek hakem bulamayız.

Elbette MHK de bir kurumdur, o kurumun içinde bulunan herkesi koruma gibi bir görevi de var.

İşin özeti, Başkan Tatlı, hakemlerini korumak, onlara sahip çıkma adına bu radikal kararı almıştır. Tatlı, durup dururken büyük camiaları karşısına niye alsın ki... Böyle bir derdi olabilir mi?

Başkan Serdar Tatlı, bu radikal adımları atarken, seminerde hakemlerimize çok ciddi uyarılar yaptığını da biliyoruz. Bu kararının arkasında, “Bakın ben size sahip çıkıyorum, yanınızdayım, arkanızdayım, koruyorum. Sizler de çıkın adaletli maçlar yönetin” mesajı da yatıyor.

Artık top sizde eyyy kokartlı-kokartsız hakemlerimiz...

Bu radikal karardan sonra, hatalardan arınmayan, bunu alışkanlık haline getiren hakemlerle de yollar ayrılacak, bilesiniz.