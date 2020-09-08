MHK Başkanı Serdar Tatlı: Bize inanın ve güvenin!

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 5-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı. Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Serdar Tatlı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun yanı sıra TFF ve MHK üyeleri katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuşmasında, "Ligde 42 haftalık bir maraton bizi bekliyor. Bununla beraber Türkiye Kupası maçlarımız var. Bu nedenle geniş bir hakem kadromuz olacak. Üst klasman hakem sayımızı 47’ye çıkarttık. Yeni MHK ile birlikte, bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğimize inanıyoruz" dedi.

'İki VAR kullanacağız'

MHK Başkanı Serdar Tatlı da, "Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere, iki ayrı statta iki VAR Sistemi daha kullanmayı planlamaktayız. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin. Hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece, bu ilkelerden taviz vermeden, toplum vicdanının sesi olacağız” ifadelerini kullandı.