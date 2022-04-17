MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti!

Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti. Ferhat Gündoğdu 6 ay önce göreve gelmişti.

Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik'in bir süreliğine yeni MHK başkanı olması bekleniyor.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.

Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Neler yaşanmıştı?

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 'de görevli hakem listesinde değişiklik yaparak 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'da MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ekibiyle birlikte görevinden istifa etmiş ve Namoğlu'nun yerine eski hakem Sabri Çelik getirilmişti.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.