Süper Lig'e verilen arada FIFA Kokartı alınan hakem Alper Ulusoy, bu süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde ve kupada toplamda 7 karşılaşmaya atandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken, bu maçtan sonra özellikle sarı-lacivertli camia, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yönetiminden dolayı büyük tepki gösterdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçeli futbolcu Soldado'yu kırmızı kart ile ihraç eden Ulusoy, maçın sonunda da oyuncu tünelinde Tolgay Arslan'ı kırmızı kart ile cezalandırdı. 2016 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan 37 yaşındaki hakemin kokartı da lige verilen devre arasında alınmış ve yerine Ümit Öztürk FIFA listesinde dahil edilmişti.

MHK vazgeçmedi

MHK, FIFA Kokartı elinden alınmasına rağmen Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi. Tecrübeli hakem, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 haftada kritik maçlarda üst üste görev almayı başardı. Ulusoy, bu süreçte Süper Lig'de Galatasaray'ın 2, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 1'er karşılaşmasında düdük çaldı. İzmir Bölgesi hakemi, aynı zamanda 2 Türkiye Kupası, 1 de lig müsabakasında VAR olarak hizmet verdi.

Alper Ulusoy'un ikinci yarıda ligde ve kupada görev aldığı maçlar şöyle:

Süper Lig - Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0 (Hakem)

Türkiye Kupası - Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (VAR)

Süper Lig - DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Hakem)

Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Hakem)

Süper Lig - Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (VAR)

Türkiye Kupası - Trabzonspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (VAR)

Süper Lig - İM Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Hakem)

İHA