Almanya'da M'Gladbach, Marco Rose'un Borussia Dortmund'un başına geçeceğinin belli olmasının ardından yeni hocasını buldu. Kırmızı-Siyahlılar'ın, 3 yıllık anlaşma imzaladıkları Frankfurt'un çalıştırıcısı Adi Hütter'le yeni sezona başlayacağı açıklandı. Ancak Frankfurt'la sözleşmesi (2023) devam eden Hütter'i takımın başına getirmek için M'Gladbach'ın kasasından 7.5 milyon Euro bonservis, artı Devler Ligi'ne gidilmesi durumunda 2.5 milyon Euro çıkacak. Bundesliga'da bitime 6 hafta kala Frankfurt 53 puanla 4., M'Gladbach ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.