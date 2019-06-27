Meydanlarda spor yaparak 'Uyuşturucuya Hayır’ dediler

KARAMAN, (DHA) - Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlendi.

Karaman’da 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler ve gençlik liderleri tarafından kentin en işlek alanlarında standlar kurularak vatandaşlara uyuşturucu kullanımının zararlarını anlatan broşürler dağıtıldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda devam eden etkinliklerde tenis, masa tenisi, badminton, bilek güreşi ve dart gibi spor alanlarında gösteriler düzenlenerek, etkinliklere katılan vatandaşlar arasında küçük müsabakalar yapıldı. Müsabakalar sonunda vatandaşlara hediye olarak ise "Bağımlı Olma Sporcu Ol", "Bağımlı Olma Özgür Ol" gibi sloganların yer aldığı tişörtler hediye edildi. Yunus Kent Futbol Sahası’nda devam eden futbol yaz spor okullarında da etkinlikler kapsamında babalar ve oğullar arasında futbol maçı düzenlendi.

Bağımlılık ile mücadele programı çerçevesinde tanıtım faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerde insanlarımızı uyuşturucuya karşı uyarmak ve bu tür alışkanlıkların zararlarına dikkat çekmek istedik. Özellikle kentimizin en işlek meydanlarından biri olan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlediğimiz sportif etkinliklerde vatandaşlarımız düzenlediğimiz yarışmalara yoğun ilgi göstererek bizlere destek verdiler. Ayrıca meydanlarda görevlendirdiğimiz personellerimiz tarafından 26 spor dalında eğitim verdiğimiz yaz spor okullarına kayıtlar yapılarak gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sporla iç içe olan gençlerimiz bu tür kötü alışkanlıklardan uzak duracaktır. Bu konuda çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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