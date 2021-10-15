Mevsim geçişlerinde cilt bakımı oldukça önemli!

Değişen mevsimler sürecinde cildimiz birçok değişikliğe uğrar. Her cilt tipi geçiş dönemine farklı şekilde uyum sağlar. Bu dönemlerde sıklıkla karşılaşılan problem ise nem kaybıdır. Cildimizi mevsim geçişlerine hazırlamak için önlemler alınabileceğinden süreç içerisinde oluşabilecek problemler en aza indirilebilir.

Cildi mevsim geçişlerine hazırlamak önemli

Yaz biterken güneşte geçirilen günlerden elde edilen canlı bronz ten giderek rengini kaybeder ve matlaşır. Yazın olumsuz etkilerine maruz kalan cildimize zamanında müdahale edilemediğinde cildi genç tutan elastin ve kolajen zarar görür. Bu sebeple cilt hızla yaşlanacak ve üzerinde belirgin lekeler olacaktır.

Neler yapmalıyız?

Nem ihtiyacına ek olarak, cildi yenilemek ve ölü deriyi daha hızlı çıkarmak için cilt bakım rutinine bir peeling adımı eklemek önemlidir. Düzenli peeling uygulamaları ile lekeleri çıkarabilir ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak bakımların uzman doktor kontrolünde, cildinizin ihtiyacı tespit edilerek yapılması büyük önem taşımaktadır. Evde uygulayacağınız herhangi bir bakım işleminde doktorunuza danışmanız ve içeriğinden emin olmadığınız ürünler ve aletlerin kullanılmaması önerilmektedir. Atlanmaması gereken bir adım ise güneş kremi kullanmaktır. Güneşe çıkmadan önce cilt tipinize uygun güneş kremi sürün. Güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirirseniz cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumuş olursunuz.

Cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanılmalıdır

Özellikle çevresel faktörler nedeniyle cildin hassaslaştığı dönemde su tüketimini artırmak en etkili yoldur. Bu sayede cildimiz içeriden nemlenecek ve daha sağlıklı görünecektir. Pandemi düzenlemeleri nedeniyle dezenfektan kullanımı artmıştır. Dezenfektan kullanımından kaynaklanan kuru ciltlere de su tüketimi büyük önem taşır. Su tüketiminin yanı sıra kolajen miktarını artırmak da önemlidir. Kolajen; saç, tırnak ve yüz gibi yerlerde, vücudumuzun her yerinde bulunur. Çevresel faktörler ve yaşlanma ile kolajen üretimi azalacaktır. Cilt mevsimsel değişikliklere karşı çok hassas olduğu için kolajene ihtiyacı vardır. Bu dönemlerde kolajen açısından zengin beslenme cildin elastikiyetini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Dıştan nemlendirmenin faydaları uzun bir süre sonra ortaya çıkacaktır.