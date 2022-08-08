Mevsim Finalleri öncesi son viraj

Yaz Mevsimi’nin lig aşamasının son haftasına girerken, NASR ESPORTS galibiyet serisini 16 maça çıkararak mevsimi namağlup tamamlamaya bir adım daha yaklaştı. DenizBank İstanbul Wildcats ulaştığı zaferler sayesinde Dark Passage ile eşitliği bozarak ikinci sıraya yükseldi. Alt sıralardan hızla yükselmeye başlayan Galatasaray Espor galibiyet serisini 6 maça taşıyarak Mevsim Finalleri’nde yer almayı garantiledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Espor birer galibiyet alarak Mevsim Finalleri yarışından kopmamayı başardı. Önümüzdeki hafta karşılaşacak bu iki ekip arasındaki karşılaşmada takımlar son şans için mücadele edecek.. Papara SuperMassive Blaze ve GALAKTICOS şu anda ilk 6 arasında bulunmasına rağmen Mevsim Finalleri’nde yer almayı garantileyemedi. Düğümün çözülmesi için hep birlikte önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmaları bekleyeceğiz.

Şampiyonluk Ligi’nin lig aşaması 13 Ağustos - 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak 9. hafta karşılaşmalarıyla sonlanacak. Mevsim Finalleri’ne hangi takımların gideceğini öğrenmek için karşılaşmaları lolespor.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



