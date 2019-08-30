Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor yolunda

Transfer çalışmalarında gol bölgesi için arayışta olan Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Aleksic ile yaptığı görüşmelerden netice alamadı. Sırp futbolcu bir diğer Süper Lig takımı Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Transferde son olarak kadrosuna Kayserispor’dan sol bek Sakıb Aytaç’ı katan Yeni Malatyaspor’un rotasını Mevlüt Erdinç’e kırdığı ifade edildi.

Aleksic transferine nokta koyan Yeni Malatyaspor, listesindeki Mevlüt’le görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu doğrultuda Başakşehir’in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için şartları zorladığı ifade edildi.

Mevlüt ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle anlaşma zemini aradıklarını açıkladı.







