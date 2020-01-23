Mevlüt Erdinç: Şeytanın bacağını kırdım

Tecrübeli forvet, kupada 2-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mevlüt Erdinç, bu sezon gol yollarında şanssızlık yaşadığını söyledi. Mevlüt, “Kayseri karşısında attığım golle şeytanın bacağını kırdım. Bu statta, Fenerbahçe taraftarlarının önünde gol atmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Benim için gol atmak çok önemliydi. Çünkü oynadığım birkaç maçta şanssızdım. Pozisyona giriyor ama atamıyordum. Max Kruse’nin pasını iyi kontrol ettim, iyi bitirdim” diye konuştu. Deneyimli oyuncu, gol atamadıkça insanın kendine olan güvenini kaybettiğini ve zor bir süreç geçirdiğini söyledi. Mevlüt Erdinç, “Gol kadar, arkadaşlarımın benimle birlikte sevinmesi de çok mutlu etti. Hocam da devre arasında beni tebrik etti. Bu da sevincimi katladı” dedi. Mevlüt, attığı bu golün kendisi için dönüm noktası olmasını umduğunu dile getirdi.

‘Avantajımız taraftarımız’

Hafta sonundaki Başakşehir maçına değinen 33 yaşındaki forvet, “Zorlu bir fikstürümüz var. Ancak kadromuzda çok önemli oyunculara sahibiz ve iyi çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefine odaklanmış durumdayız. Başakşehir ile evimizde oynayacağız. Taraftarımız bize güç veriyor, en büyük avantajımız onlar olacak. 3 puanı alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.