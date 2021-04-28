Süper Lig 'de Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, eski takımı Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını Fransız basınına değerlendirdi.

Mevlüt Erdinç, "Eski bir PSG futbolcusu olarak PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabileceğine inanıyor musun?" şeklindeki soruya "İnanıyorum. Geçen sezon finale çıktılar. Bu sezon Paris, çeyrek finalde özellikle geçen sezon Bayern'e karşı finalde yaptığı hatalardan ders çıkarmış bir izlenim verdi. Şahsen, Paris'in bir destekçisi olarak , PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde sezonu olduğunu hissediyorum. Bu beni tuhaf yapıyor çünkü final İstanbul'da, ligde takımımla oynadığımız Atatürk stadında... Paris'in bu stadda İstanbul'da şampiyon olacağı izlenimine kapılıyorum. Bu benim için bir işaret" cevabını verdi.

Mevlüt ayrıca, "Bayern çok büyük bir takım ama PSG'nin bireysel yetenekli futbolcuları daha fazla. Manchester City bu niteliklere sahip olabilir ama PSG bugün Avrupa'nın en iyi kulübü. Türkiye'de bile öyle görülüyor, herkes PSG yılı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.





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"City Mbappe'den korkuyor"

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'den övgüyle söz eden 33 yaşındaki forvet, "Herhangi bir savunmaya karşı, Mbappe iki kat daha hızlıdır. En hızlı savunmacıyı öne koyabilirsiniz, çok daha hızlı gidiyor gibi görünüyor. Bence City, Mbappe'den çok korkuyor ve haklılar. Hızıyla, top sesiyle etkileyici olacak" dedi.









"Stadyum ve saha muhteşem"

Mevlüt Erdinç, İstanbul'da oynuyorsun orada finalde PSG'yi görme ihtimalimiz var, çok iyi bildiğiniz bir stadyumda... Sizce bu kader mi?" şeklindeki soruya "İçtenlikle bu yıl olmasını umuyorum. Stadyum muhteşem, saha muhteşem" yanıtını verdi.