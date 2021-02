Futbola yabancı ülkede başlayan ve Türkiye'de de oynayan Mevlüt Erdinç, kariyeri açısından en önemli oyunculardan biridir. Futbol hayatını hala devam ettiren ünlü oyuncu, Türkiye'de birçok farkı takımda görev aldı. Özellikle son dönemlerde isminin ön plana çıkması ile beraber birçok kişi oyuncu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Nerede doğmuş olduğu ve kaç yaşında olduğu ile beraber ayrıca oynadığı takımlar üzerinden de İnternette araştırma gerçekleştiriliyor. Bu konuda milli takımlar da dahil olmak üzere çok önemli bir kariyere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Mevlüt Erdinç nereli?

Mevlüt Erdinç 25 Şubat 1987 tarihinde Fransa'nın Saint Cloud bölgesinde doğdu. Aynı şekilde futbola da çok Küçük yaşlarda Fransa'da başlayan oyuncu, zaman içerisinde dikkatleri üzerine topladı ve önemli takımların radarına girdi. Forvet mevkiinde başarılı bir futbol kariyeri geçirmesi ile beraber, Fransa'dan sonra Türkiye'de oynayan Türk futbolcuları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda milli takımında da görev üstlenen Mevlüt Erdinç hala futbol yaşantısını sürdürmektedir.

Mevlüt Erdinç kaç yaşında?

25 Şubat 1987 doğumlu olan ve Fransa'da çocukluk ve gençlik hayatını geçiren Mevlüt Erdinç, şu an 33 yaşındadır. Hala futbol kariyerini sürdüren ve çok önemli takımlarda oynayan Mevlüt Erdinç, Fransa'da başlayan meslek hayatına Türkiye'de devam ediyor. Şu an 33 yaşına gelmiş olan oyuncu 35 veya 36 yaşına kadar da kariyerine devam ettirecektir. Oynadığı takımda şu an başarılı bir performans sergileyen Mevlüt Erdinç, aynı zamanda bir dönem A milli takımda oynamış futbolcular arasında geliyor.

Mevlüt Erdinç hangi takımlarda oynadı?

2007-2009 yılları arasında Sochaux takımında 2 yıl üst üste en çok gol atan oyuncu seçilmeyi başaran Mevlüt Erdinç, bu başarısıyla daha sonra Paris Saint-Germain takımına transfer oldu. Özellikle bu takımda geçirdiği ilk sezon ile beraber toplamda 15 gol atarak, Fransa Lig 1’in en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti. Buradaki önemli başarılarının ardından takımın yönetim bazında el değiştirmesi ile beraber gözden düştü. Daha sonra birçok önemli teklif alması ile beraber renk takımına transfer oldu. 2012 senesinde burada gösterdiği önemli performans ile beraber milli takıma kadar yükselmeyi başaran oyunculardan biridir.

Daha sonra Saint-Etienne ile beraber Hannover takımlarında da oynayan Mevlüt Erdinç, Bu dönem performansını yükseltti ve önemli başarılar elde etti. Bonservis bedeli ile beraber Fenerbahçe 'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, oynadığı ilk sezon ile önemli bir başarı gösterdi. Yaşadığı düşüş nedeniyle ise şu anda oynadığı Fatih Karagümrük takımına transfer oldu.

Mevlüt Erdinç 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Mevlüt Erdinç şu an için Fatih Karagümrük takımında oynamaktadır. Yıllık bazında aldığı maaş kesin olarak basında yer alması bile, ortalama 700 ila 750 bin TL arasında aldığı biliniyor. Özellikle Paris Saint-Germain döneminde yaklaşık olarak 1,5 milyon Euro gibi birçok ciddi rakam almayı Başaran Mevlüt Erdinç, aynı zamanda o dönem önemli başarılar gösterdi. Şimdi Fatih Karagümrük takımı için ter döken tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin en çok bilinen futbolcuları içerisinde yer almaktadır.

Mevlüt Erdinç Milli Takım kariyeri

Özellikle 2007 yılından sonra dikkatleri üzerine toplayan ve çok önemli başarılar gösteren Mevlüt Erdinç, 2008 yılında A Milli Takım ile sahaya çıktı. A milli takımda toplamda 35 maç oynayan Mevlüt Erdinç önemli başarılar gösterdi. Çift pasaportlu olduğu için bir dönem U17 takımında da oynayan Mevlüt Erdinç, daha sonra U19 ve U21 Türk milli takımında da oynayan isimlerden biridir.