Süper Lig 'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giydikten sonra transfer olduğu TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fransa'da eski takımı Sochaux ile antrenmanlara çıkıyor. Fransa günleriyle hâlâ olumlu şekilde hatırlanan Mevlüt Erdinç, L'Équipe'e çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Mevlüt Erdinç'in L'Équipe'e verdiği o röportaj:

- Türkiye'den Fransa'ya ne zaman döndünüz?

"Dört gündür Sochaux bölgesindeyim (Röportaj 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilmiştir). Eşimin ailesi, burada yaşıyor ve benim de evim gibi... Omar Daf'a Sochaux ile antrenman yapıp yapamayacağımı sordum. Omar ile oynamıştım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Hiçbir sorun olmadı. Sochaux, benim favori takımım"

'Kocaelispor'dan hiç ödeme alamadım'

- Türkiye'den neden ayrıldınız?

"Geçen yaz Kocaelispor ile sözleşme imzalamaya karar verdim. Süper Lig'den Karagümrük ile sözleşmem vardı ama bu, ikinci lig ekibi kararlıydı. Yükselmeyi hedefliyorlardı ve bana iki yıllık bir sözleşme teklif ettiler. Daha fazla oynama fırsatım oldu. 32 yaşımda ideal bir meydan okumaydı. Ama hiç ödeme almadım! Sonrasında artık para almadan oynamamaya karar verdim. Yeni yılla birlikte beni serbest bıraktılar ki bu hafta başında da sözleşmem resmî olarak feshedildi"

- Yani serbest durumdasın...

"Ve çok iyi bir durumdayım. Antrenman yapmaya devam ediyorum. Dört gündür de yoğun bir takım antrenmanında yer alıyorum. Sochaux, Ligue 2'de yukarılarda yer alıyor. Güzel bir atmosfer var. İyi hissettiriyor"

- Sochaux'ya yeniden imza atacak mısın?

"Fransa'ya geri dönmek istiyorum ve Ligue 1'e geri dönmek isteyen Sochaux neden olmasın. FCSM, büyük bir Fransız takımı profilini koruyor. 34 yaşındayım, yaşlı hissetmiyorum. Bacaklarımda hâlâ birkaç sezonu çıkaracak güç var. Serbest durumdayım. Benimle ilgilenen kulüpler var. Türk kulüplerinin yanı sıra bazı Fransız takımları da... Beni kabul ettikleri için Sochaux ve Omar Daf'a da şimdiden teşekkür ediyorum"

- Eski takımlarından Saint-Etienne, büyük bir sıkıntı içinde. Onların bu durumunu takip ediyor musun?

"Kariyerime damga vuran bir kulüp olmaya devam ediyorlar. Karakterimi ve profesyonelliğimi bilen Loic Perrin (Saint-Etienne'in yeni sportif direktörü) ile çalışmıştım. Burak Yılmaz'ı Lille'de yaptıklarını gördükçe kendi kendime ben de Ligue 1'de hâlâ bir şeyler yapabilirim diyorum"