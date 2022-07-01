Geride Bıraktığımız sezonun 2. yarısını Ümraniyespor'da geçiren Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig ekiplerinden Racing Besançon'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz Transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gurununu yaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Kariyeri

Milli Takım 'ın formasını 35 kez giyen Mevlüt Erdinç bir dönem Fransız devi PSG'de de forma giymişti. 35 yaşındaki futbolcu, ülkemizde ise Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe , Karagümrük, Koacelispor ve Ümraniyespor'da oynamıştı.



