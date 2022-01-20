Mevlüt Erdinç, eski takımı Sochaux ile antrenmanlara başladı

Sezona başladığı TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ile yolları ayrılan Mevlüt Erdinç, ziyaret için doğduğu ülke olan Fransa'ya döndü. Sürpriz şekilde Mevlüt Erdinç, dün Sochaux'nun yaptığı antrenmanda yer aldı.

Sochaux'dan yapılan açıklamada Mevlüt'ün ziyaret için geldiği Fransa'da formunu korumak adına A takım ile antrenmanlara çıktığı aktarıldı. Fakat Fransız ekibinin bir golcü arayışında olması transfer ilişkin iddiaları da kuvvetli kılmakta.

Sochaux'nun altyapısında gerçekleştirdiği çıkışla A takıma yükselen Mevlüt Erdinç, Fransa'da ilk profesyonel deneyimini burada yaşamış ve sonrasında sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. 2009'da bu takımlar arasında PSG, 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Mevlüt'ü kadrosuna katmıştı.

Fransa'da Sochaux ve PSG dışında Saint-Etienne, Guingamp, Metz formaları da giyen Mevlüt Erdinç, Almanya'daki Hannover macerasının ardından Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye geldi. Süper Lig 'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Karagümrük formaları giydikten sonra ise bu sezonun ortasına kadar TFF 1. Lig'de Kocaelispor formasıyla mücadele etti.