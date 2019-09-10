Mevlüt Erdinç: Devamı ligde!

Kanarya’nın sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldığı mücadelede takımın tek golünü kaydeden Mevlüt, 90 dakika sahada kalıp bu süre boyunca çok çalıştı, gol için çabaladı ve sonunda arzuladığı golü rakip ağlara yolladı. Henüz hazır olmadığına dikkat çeken Mevlüt Erdinç, “Vedat ile tatlı bir forma rekabeti yaşayacağız. Sezon içinde atacağım gollerle, takımımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.