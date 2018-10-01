Mevlüt Doğan: Michael Frey bizim listemizde 6. sıradaydı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, gündeme ilişkin İHA'ya açıklamalar yaptı. Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Frey’i beğenmedik”

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey’in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş / İHA

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Mini yorum / Hakan Ateşler

Çok çok önemli Frey açıklaması...!

Sayın başkanın haftalarca bekleyip Fenerbahçe'nin Rize mağlubiyetinden sonra böyle bir açıklama yapması, tabii ki bir kulübün kötü gidişatından faydalanarak reklam yapmak istemesi olarak görülmemeli! Koskoca Erzurumspor'un başkanı böyle bir şeye tabii ki tenezzül etmez! Ama.. Sayın başkan... Şu ana kadar topladığınız 2 puanla sizin de transfer seçimlerinizin pek başarılı olduğu da söylenemez herhalde...