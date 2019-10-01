Mevlana Turunda Torku Şeker rüzgarı esti

En iyi Genç Sporcu ve Genel Klasman Mayosu olan Yeşil Mayoyu kazanan Torku Şekerspor 19. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunu iki 1´cilik ve bir 2´cilikle tamamladı. Sadettin Kızıl´ın antrenörlüğünde Batuhan Özgür, Halil İbrahim Dilek, Ahmet Örencik, Muhammet Selçuk, Muhammed Ali Uğuz, Burak Abay, Eyyüp Durgun, Khajeh Hamed Pasban´ın yer aldığı Torku Şekerspor´da başarılı sporcusu Batuhan Özgür 2 birincilik alırken genel klasmanda de birinci oldu. Konya Anıt Meydanı’nda başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun 1. etabı, Hatunsaray ve Akören güzergâhının ardından Mevlana Kültür Merkezi’nde tamamlandı.

Toplamda 409 kilometre koşulan turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor’dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir’den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Ahmet Örken üçüncü tamamladı.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunda Anıttan başlayacak ve 140,4 km´lik Konya-Çumra-Akören güzergâhından oluşan 2.etap yarışının galibi de yine Torku Şekerspor´dan Batuhan Özgür oldu.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 146 km´den oluşan Anıt-Derbent-Kızılören-Sefaköy- Meram Belediyesi´nden oluşan 3. etapla sona erdi. 3. etabı Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor´un Ahmet Örken kazandı. Etap 2´ncisi Torku Şekerspor´dan Batuhan Özgür olurken, 3´üncü ise Al Seena takımından Merx Peter oldu.

Torku Şekerspor´dan Batuhan Özgür´ün 1. Olarak tamamladığı genel klasmanda Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor´dan Ahmet Ören ikinci olurken aynı takımdan Onur Balkan 3´ncülük kürsüsünde yer aldı.

Mehmet Işık - DHA