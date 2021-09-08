TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son saatlerinde Ankara Keçiörengücü'nden Metin Uçar'ı kadrosuna kattı ve 30 yaşındaki kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Metin Uçar, “Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu transferde büyük pay sahibi olan Mevlüt Aktan başkanıma, yönetimimize, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk yaşarız” dedi.

Metin’in önemli bir transfer olduğunu belirten Başkan Vekili Engin Anlı ise, “Transferin bitmesine sayılı saatler kala Metin gibi tecrübeli bir kaleciyi kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Bu ligde hedefimiz belli. Kurduğumuz kadro ve aldığımız sonuçlarla da bu hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Metin’in kadromuza katılmasıyla daha da güçlendik. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. Bu transfer hem Metin hem de Manisa Futbol Kulübümüz için hayırlı olsun” diye konuştu.