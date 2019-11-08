Metin Tekin sert çıktı: VAR neden yok?

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, 4. hafta maçında Braga'ya konuk oldu. Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 44. dakikada Palhinha'ya yaptığı müdahele nedeniyle direk kırmızı kart gördü. Beşiktaş efsanesi Metin Tekin, pozisyonu değerlendirdi. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tekin, mücadelenin hakemi, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'nın yanlış bir karar verdiğini vurguladı.

Avrupa Ligi'nde VAR'ın neden kullanılmadığını anlamadığını ifade eden Tekin, ''Lens'in kırmızı kartı, olmayan bir kırmızı kart. Ayağını yere indiriyor, en fazla şiddetli girişten sarı kart verirsin. Yere basıyor, hiçbir tehlikeli ve yaralayıcı hareket yok. UEFA Avrupa Ligi'nde VAR niye kullanılmıyor, anlamıyorum." dedi.

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