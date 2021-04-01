Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu açıklamalara da yanıt veren Sipahioğlu, sert ifadeler kullandı.

İşte Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Yine bir kez daha mecburi yayın için hicap duyarak, işin kötü tarafı hicap duymaya alışarak karşınızdayız. Daha önce Galatasaray'ın bizi hedef aldığı iddialara cevap vermek zorunda kalmıştık ve konuyu kapatmıştık. Bakıyorsunuz, Galatasaray başkanı yine çıkıyor ve bir saat boyunca Fenerbahçe'den bahsediyor. Başkan bazında, Fenerbahçe hedef alınıyor. Maalesef yine yanlış bilgi veriliyor. Artık Galatasaray başkanının art niyetli konuştuğunu düşünüyoruz."

'Hicap duyduğum bir şey...'

"2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok. Galatasaray, Türkiye şampiyonluklarının sayılmasının karşısında lobi yapıyorlar. Bugüne kadar da sayılmaması için kimlerle lobi yaptıklarını itiraf ettiler"





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'Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlarsa...'

"Bir insan, bir yönetim anlayışı, bir şeyi aynı ay içerisinde üst üste yapıyorsa buna hata değil kasıt diyebiliriz. Bir ay içerisinde Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlarsa, buna misli misli karşılık vermeliyiz."

"Bu yayını yapmak zorunda kaldık. Kullanmak zorunda olduğumuz ve kullanacağımız üslup için özür dileriz."

'Fenerbahçe Cumhuriyeti bir metafordur'

"Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir."

"Galatasaray taraftarının da bir tanımlaması var. Galatasaray resmi hesabı paylaşmış. 'Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar mı diyelim"









'Yeter artık'

"Başka işleri yokmuş gibi Fenerbahçe'yi ve devletimizi karşı karşıya getiriyorlar. Devletimizin çok daha önemli işleri var. Böyle saçmalık olur mu? Her hafta aynı şey oluyor yeter ya."

"Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir, bu bir metafordur ama bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tertemiz tarihi bellidir."

"Suyun karşı tarafı hiç haksızlığa uğramamıştır. Her zaman hak yediler. Kollanmanın anlamını bilirler, bu kadar haklı olduğumuz bir davada hak arayışına girmemizi anlayamazlar."

Aziz Yıldırım açıklaması

"Yine bilgisizce verdirilmiş bir demeç. Eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın da 28 şampiyonluk konusunda var saydığı ve ne kadar çok çalıştığı birçok kanıtla Mustafa Cengiz'e gösterebiliriz. 1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe için uzun yıllardır bir duruş ve kulüp politikasıdır. 5-6 yıl kadar evvel Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. 2014 yılında bir önceki Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bugünkü 19. gerçekteki 28. şampiyonluğunu kutlarım." ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşımlar yapılmıştır."

'Ortada büyük bir yalan var'

"Herkes şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe bugüne kadar ne TFF'ye, ne Tahkim'e, ne TBMM'ye, ne de başka bir kuruma resmi hiçbir başvuru yapmamıştır. Hiçbir başvuru yapmadığımız için kulübümüze verilmiş hiçbir ret yoktur. Yaptığımız başvuru, bugüne kadar yaptığımız ilk ve tek resmi başvurudur."

"Galatasaray büyük bir korku ve panikle tarihi yok saymak için girişimlerde bulunuyor. Galatasaray ile ilgili iki belge paylaşacağım. Bütün kamuoyu iyi izlesin. Bu iki belgeden sonra kim hırsız kim değil tüm Türkiye görecek."

'Bu belge önemlidir'

"1924'te Sayın Mustafa Kemal'in bir beyanatı ve belgeseli var. Atatürk diyor ki, 'Bu şampiyonaya gelecek tüm takımların ulaşım masrafları devlet tarafından yarı yarıya karşılanacak' Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır"





Beşiktaş'ın şampiyonlukları

"Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın haklı ve alması gereken 5 şampiyonluğunun olduğunu düşünüyoruz. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok. Beşiktaş diyorlar, haklı bir şekilde aldı 2 şampiyonluğu, Fenerbahçe 9 şampiyonluğu almasın. Beşiktaş, Avrupa'da temsil etti, Fenerbahçe temsil etmedi diyorlar. Avrupa kupaları 1955'te oynanmaya başlandı"

"Bunun çok örnekleri var. Hollanda ve Belçika'da amatör dönemlerde oynanan maçlar var, hepsi sayılıyor."

"Milli takımımız, 1968 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir dışında hiçbir oyuncu oynatmadı. '1968 yılına kadar oynayan milli takımımız, tam milli değildi' mi diyeceğiz?"

'Tarihi yok edemezsiniz'

"İtalya'da Genoa'nın 9 şampiyonluğu var, hepsi amatör dönemde. Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemde. Dünya Kupası bile amatör dönemde başladı. Birçok ülkede futbol amatör. O zaman Dünya Kupası'nı saymayalım. Almanlar, Avusturya takımının şampiyonluğunu vermiş. Biz kendi şampiyonluklarımızı kabul etmiyoruz. Tarih bu. Tarihi yok edemezsiniz."

"Diyorlar ki 'Bir sezonda iki Türkiye şampiyonluğu olamaz' Bakın, bunlar aynı yıl oynandı ama aynı sezon oynanmadı. Biri bitti, diğeri başladı. Federasyonumuz, bir sezonda iki şampiyona düzenlemiş. Takımları çağırmış, hakkıyla takımlar kazanmış. Bu şampiyonluğu iptal etmeye çalışıyorlar."

"Bugün futbol hakemlerle oynanıyor. Belki 20-30 yıl sonra belki yapay zeka hakem olacak diyelim. Biz o zaman 'Ya artık hakemler bitti, o yüzden sıfırlıyoruz ve 2035'ten şampiyonlukları saymaya başlıyoruz' mu diyeceğiz?"

"Zamanında Fenerbahçe ve diğer kulüpler bu şampiyonlukların peşine düşer diye hesap edememişsiniz."









'Resmi sitelerinde belirtiyorlar'

"Galatasaray, resmi sitesinde Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken 'Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıç da Ankara Demirspor forması giyiyordu' ifadesini kullanıyor. Ankara Demirspor başvuru yaptı. Hadi şimdi gidin bu başvuruya da itiraz etsenize."

'Sizin dışınızda, buna itiraz eden yok'

"Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum. Kim hırsız? Siz bir şampiyonluğunuz var diye bu şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz. Sizin dışınızda, buna itiraz eden yok. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların nasıl haklı olduğunu biliyor."

"Her kulübün başvurusu kendini bağlar. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği başvurdu. Ancak, ben en çok Galatasaray, Ankara Demirspor'un şampiyonluğuna nasıl itiraz edecek onu merak ediyorum; 'Baba Gündüz Türkiye Şampiyonu' derken."

"Bu mesele, sadece Fenerbahçe'nin meselesi değildir. Bu mesele, ülke futbolunun tarihiyle barışması meselesidir."