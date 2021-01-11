Metin Sipahioğlu: Fenerbahçe ile oyun oynanmaz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken maç sonunda yayıncı kuruluşa tepki vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve oyuncular; yayıncı kuruluşa yönelik eleştirilerini net ifadelerle dile getirirken Metin Sipahioğlu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı bir görseli paylaşarak "Fenerbahçe ile oyun oynanmaz" ifadelerini kullandı.







