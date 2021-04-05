Metin Sipahioğlu: Acele etme yönünde bir baskımız yok

Metin Sipahioğlu, “Dün akşam da bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığımız açıklamada şunu söyledik: bizim Federasyondan tek beklentimiz adil bir karar vermeleri. Acele etme noktasında herhangi bir baskımız, beklentimiz yok. Lütfen sabırla, titizlikle konuyu enine boyuna incelesinler. Kim haklı kim haksız zaten çok net ortada. Bizim acele etme yönünde bir baskımız yok. Lütfen sabırla incelesinler. Zaten durum çok net bir şekilde dünyadaki emsalleriyle ortada. Bizim tek beklentimiz adil bir kararın enine boyuna incelenerek verilmesi. Kulüp olarak tek beklentimiz budur.” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Federasyondan çıkacak olumsuz karara göre Fenerbahçe’nin yıldızları çıkarma gibi bir konuyu gündeme getirip getirmeyeceğine ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı:

“Aksi bir karar verileceğine inanmak ve bunu düşünmek istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi dünyadaki emsalleriyle çok net ortada olan bir durum var. Biz, 30 sene boyunca federasyon nezdinde oynanmış Türkiye Şampiyonluklarımızı istiyoruz. Federasyonun sitesinde bile 1924 yılında ilk Türkiye Şampiyonunun kim olduğu yazılı. O yüzden aksi bir durumu düşünmek istemiyoruz. Onu aksi bir durum çıkarsa o zaman değerlendiririz ama dediğim gibi düşünmek istediğimiz bir durum değil.”

Galatasaray Spor Kulübü’nden resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen 1959 öncesi şampiyonluklarımızın kabul edilmesi halinde ligden çekilmenin telaffuz edildiğinin hatırlatılması üzerine Metin Sipahioğlu, “Burada polemik yaratmak istemiyoruz. Biz, kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük, çok haklı olduğumuz bir davada. Burada bizce yadırganması ve garip olan başka bir camianın kendi televizyonunda saatlerce programlar yapıp Selahattin Bey’in de dediği gibi bizim ‘hodri meydan’ çağrımıza cevap vermemesi ama federasyona dilekçeler vermesi, bu tezat bir durum. O yüzden ben şu an bir polemik yaratmak istemiyorum. Selahattin Bey’in dediği gibi biz kendileriyle her türlü platformda tartışmaya hazırız ama maalesef 4 gündür ses alamıyoruz. Durum bu şekilde.” diyerek sözlerini noktaladı.