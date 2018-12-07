Metin Saltık, 'İçelspor kentin takımıdır

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'de iyi bir takım kurararak şampiyon olan İçelspor, bu sezon BAL'da da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Hedefleri her yıl şampiyon olarak şehri en iyi yerde temsil etmek olan İçelspor, hedeflerine her hafta biraz daha yaklaşıyor.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Lig'e iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak her geçen gün daha da iyi konuma geldiklerini ifade eden Saltık, "Yeni bir Lig'e başlamak kolay değil. Geçtiğimiz sezonda bizimle beraber olan bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Onun sıkıntısını yaşadık. Talihsiz maçlar kaybettik. Önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

"HİÇ BİR ZAMAN "BEN" DEMEDİK "BİZ" DİYORUZ"

İçelspor Kulüp Başkanı Metin Saltık, "Biz kentle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Hiç bir zaman "Ben" anlayışın da olmadık. Hep "Biz" olarak olaylara baktık. Şehri temsil ediyoruz. Biz bu temsili yaparken bizlerin yanında olan herkesi görmek istiyoruz. El birliği ile başarı elde edebiliriz. İki senedir güzel yatırımlar yapıyoruz. Şuan hiç kimseye borcu olmayan bir kulübüz. Türkiye'deki bütün kulüpler borçlu iken bizim kesinlikle öyle bir durumumuz söz konusu değil. Kulüp olarak bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"BİRLİK OLMA ZAMANI"

İçelspor Kulüp Başkanı Metin Saltık, Mersin İdman Yurdu'nun şuan ki yaşadığı sürece de üzüldüğünü söyledi. Takımı kendi bünyelerine almak için çok uğraş verdiklerini ifade eden Saltık, "Gerçekten elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarla görüştük. Ama olmadı. Bizlerde kendi yolumuzu çizdik. Tabi ki hep beraber olursak bazı şeyleri aşabiliriz. Bizim kentten beklediğimiz bizlere sahip çıkılması. Birlik olmalıyız. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimsede bizi ötekileştirmesin. Burada gecemizi gündüzümüze katıp takımımız için uğraş veriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

"YÖNETİM DEĞİŞİYOR"

İçelspor'da Yönetim değişiyor. Lig'e kötü başlayan ve aldığı sonuçların ardından Teknik Direktör değişikliğine giderek göreve Levent Arıkdoğan'ı getiren İçelspor'da bu kez de Yönetim değişecek. Sezonun başlamasının ardından yaşanan bazı gelişmelere bağlı olarak Başkan Metin Saltık'ın bu kararı aldığı kaydedildi. Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen İçelspor, yenilenmiş Yönetim'i, teknik kadrosu ile BAL'da son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacak.