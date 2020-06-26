Metin Şahin: Tokyo Olimpiyatları’nda önemli başarılar elde edeceğiz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türk tekvandosunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan süreçten daha güçlü çıkacağına ve Tokyo Olimpiyatları’nda önemli başarılar elde edeceğine yürekten inandığını söyledi. Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün temas sporlarını daha çok etkilediğini vurguladı.

"Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünya gibi biz de zorlu bir süreçten geçtik." diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ’yeni normal’ adıyla eski alışkanlıklarımıza dönme aşamasındayız. Pandemi özellikle bizim gibi temas sporlarını daha çok etkiledi, halen de etkilemeye devam ediyor. Pandeminin ülkemizde ilk olarak görüldüğü mart ayının ortasından itibaren süreci yakından takip ettik. Kısa bir süre sonra ise olimpiyatların ertelenme haberi geldi. Spor faaliyetlerinin askıya alınmasıyla birlikte sporcularımız için özel çalışma programları hazırlandı ve bunun takibi yapıldı."

"Bakanlığımızın tesisleri açması çok faydalı oldu"

Tokyo Olimpiyatları yolunda yaşanan bu olumsuz gelişmeyi avantaja çevirmek için çalışmalara ara vermediklerini belirten Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da olimpik havuzdaki sporcularımız için tesisleri açması bizler için çok faydalı oldu. Bu kararla rakip ülkeler karşısında avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Birçok ülkenin sporcusu evlerinde bireysel bir şekilde çalışabilirken, sporcularımız daha iyi çalışma imkanlarına sahip oldu." diye konuştu.

Metin Şahin, "Şu anda da olimpik sporcularımız imkanlar dahilinde çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor. Koronavirüs pandemisi tamamen sona erdikten sonra Türk tekvandosunun bu süreçten daha güçlü çıkacağına ve Tokyo’da ülkemizi gururlandıracağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.