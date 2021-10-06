Metin Şahin: Dünya federasyonlarında yer almamız gerekiyor

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "2005 Dünya Tekvando Federasyonu yönetimine girdim. 200 ülkenin delege seçimiyle oluyor. Dünya Tekvando Federasyonu’nda 16 yönetici var. Buraya girmek kolay değil. Geçtiğimiz haftalarda 20 yıl sonra ilk kez İstanbul’da yapılan seçimlerde birinci asbaşkan seçildim. Ülkemizin çıkarları ve menfaatleri konusunda gereğini yapmamız açısından oralarda olmamız çok önemli. Tüm federasyonlardan yetkililerin dünya federasyonlarında yer alması gerekiyor. Hakkın korunması adına oralarda olmak gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

'Pandemi şartları herkesi zorladı'

Hatice Kübra İlgün: "Pandemi tüm sporcuları eve kapattı ama önümüzde olimpiyatlar vardı ve çalışmamız gerekiyordu. Bu bizi çok zorladı ama antrenmanlarımızı sürdürdük. Olimpiyatların bir yıl ertelenmesiyle, arada müsabakalar oynadık ve bu müsabakalarda iyi sonuçlar alınca olimpiyatlara iyi hazırlandığımızı gördük. Olimpiyatlarda da madalyaya ulaştık"

'2024'te altın madalya kazanmak istiyorum'

Hakan Reçber: "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül’ü idol olarak görüyorum ve geriye dönük tüm maçlarını izledim. Servet Tazegül’le kendisini kıyaslamam için olimpiyatlarda önce altın madalya kazanmam gerekiyor. O yüztden 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya almak istiyorum, bunun için çok çalışacağım."