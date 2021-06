Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Skorer'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk başkanlığa seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı tüm projeleri tek tek anlattı. Öztürk, Fatih Terim, Ergin Ataman ve transfere dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

19 HAZİRAN'DA BAŞKAN BELLİ OLACAK

Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaştıkça heyecan artmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulüpte 6 isim başkanlığa adaylığını açıkladı. Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, 19 Haziran'da başkanlık için yarışacaklar.

20 ARALIK'TA BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Metin Öztürk, Burak Elmas ile birlikte Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isimler arasında yer aldı. Daha önce Mayıs 2018'de Dursun Özbek'in listesinden aday olan Metin Öztürk, seçilememişti. Öztürk, Aralık 2020'de yapılan olan olağanüstü genel kurulda aday olacağını açıklamıştı.

İŞTE YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Metin Öztürk'ün divan kuruluna ilettiği listesinde yönetim kurulunda A. Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, M. İsmail Sarıkaya, M. Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı isimleri yer alıyor.

ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

Metin Öztürk'ün listesi şu şekilde oluştu;Yönetim Kurulu (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp PamukçuDenetim Kurulu: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio CasarettoDenetim Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Memet Erdem Aybay, Merve Deniz ÖrkenSicil Kurulu: Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat DemircanSicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa ManavDisiplin Kurulu: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye BuminDisiplin Kurulu (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Skorer'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fatih Terim'den transferlere Ergin Ataman'dan basketbola kadar birçok konuda olay yaratacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fatih Terim’le devam edecek misiniz?

"Fatih hocamızın kontratı 31 Mayıs’ta bitti ama Fatih hoca hiçbir zaman Galatasaray’la kontrat yapmaz. Fatih hoca zaten Galatasaray Kulübü üyesi ve aynı zamanda divan kurulu üyesi. Galatasaray’ın bir parçası. Diğeri bir formalite. “Fatih Terim’le devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz?” bu bir seçim PR’ına döndü. Üyelerin yarısı, “Fatih Terim’le devam edecek olana oy vereceğim” diyor. Yarısı “getirmeyecek olana oy vereceğim” diyor. Ben kurumsal kimlikten geliyorum. Kurumsal kimlikten geldiğim için Fatih hocanın başarılarını hep saygıyla alkışlamış, onu büyük bir Galatasaraylı olarak görmüş biriyim. Onun için biz 19 Haziran’da seçimi kazanınca, 20 Haziran’da Fatih hocamızı göreve davet edeceğiz."

"Galatasaray’ın bu üç tane Şampiyonlar Ligi ön elemesini, arkasından Şampiyonlar Ligi’nde yol almasını ve önümüzdeki sezon şampiyonluk iddiasını kovalamasını sağlayacak tek hoca; 2021-2022 sezonu için söylüyorum, Fatih Terim’dir. Biz Fatih Terim’ci değiliz. Bizim ekibimizde onun tanıdığı, akrabası, amca oğlu, dayı oğlu, komşusu yok. Bende telefonu da yok. Ben Fatih hocayı her zaman bir taraftar olarak; tribünde izledim, tribünde alkışladım. Eğer iyi bir Galatasaraylıysanız; Fatih hocayı göreve davet edersiniz. Bu size oy kaybettirebilir, taraftarın bir bölümü size cephe alabilir ama siz Galatasaray’ın geleceğini düşünüyorsanız; 2021-2022 sezonunda Fatih Terim’le devam edersiniz."

"Herkes diyor ki; “kontratınız 1 yıllık mı olacak, hoca 1 yıllık için gelmez”. 1 yıl için olmasını zaten biz de istemeyiz. Kontratı bizim yönetimimiz süresincedir. Yani 3 yıldır. 3 yıl içinde Fatih hocamızdan beklediğimiz; Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak, orada gidebileceğimiz kadar gitmek, 2021-2022 Süper Lig’i şampiyon olarak bitirmek. Ondan sonraki 2 yılda da Fatih Terim hocamız olarak devam edecek. Fakat aynen Piontek’in ve Derwall’in Mustafa Denizli ile Fatih Terim hocamızı kazandırdığı gibi o da kendi Fatih Terim’ini yetiştirecek. Bunun biz yerli olmasını tercih ediyoruz. Tercih ettiğimiz özel bir isim yok. Bu Fatih hocamızın tercihidir. Çünkü 3 sene sonra; “hepimiz yaş alıyoruz” diyoruz ama yaş almakla beraber yaşlanıyoruz da. 70 yaşında olacak Fatih hocamız, tecrübesinin doruğunda olacak ama fiziksel olarak yeterli olmayacak. O arada veliahtını yetiştirmesi lazım. Ondan sonra başkan adaylığı yakışır. Başkan olur, olmaz bilmiyorum. Aynı listede olmayız. Çünkü biz bir 3 sene daha devam etmeyi planlıyoruz."

"Düşündüklerimizi yapabilmek için. Belki 3 sene sonra bugün yan yana olduğumuz Fatih hocamızla; tatlı bir rekabet içinde oluruz. O gün belki 4-5-6 aday olur. 2024’te kim seçilirse seçilsin, kazanan Galatasaray olur. Hocamız bunlardan yorulup, belki torun sevmek isteyebilir. O onun bileceği bir şey. Ama istikrar istiyorsanız devamlılık şart. Bugün Sir Alex Ferguson 20 senenin üstünde Manchester United’ın teknik direktörlüğünü yapmış, defalarca şampiyonluklar kazandırmış, sonra günü gelince ayrılmış. Bir başkasına bırakmış. Bizim 3 sene daha Fatih hocamıza ihtiyacımız var."

'Fatih Terim, teşekkür edip “torun sevmek istiyorum” derse ne olacak?'

"Şu an torun sevme zamanı değil. Fulya hanımdan da kızlarından da özür dileriz. Şu an Galatasaray’a görev zamanı."

Planlamanız Fatih hoca üzerine mi?

"Doğrusu o. Fatih hoca bunun işaretlerini veriyor. Fatih Terim bizimle çalışma işareti vermiyor. Avukatının olduğu listeyle de çalışma işareti vermiyor. Fatih hoca bir Galatasaraylı duruşu sergiliyor. Galatasaray göreve çağırırsa, Fatih hoca gelir. Onun üzerinden PR yapmak doğru değil çünkü bugün 6 başkan adayının; 1 tanesi “ben Fatih Terim’le çalışmam” diyor net olarak. Abdurrahim beyin olduğu liste. “Özür dilerse çalışırız” diyorlar. Fatih hocanın onlara karşı bir özür borçlu olduğunu düşünmüyorum. Özür dilemesinin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Özür dileyecekse, kendi konusu kimleyse o onun insiyatifinde bir şeydir. Şu an 6 başkan adayı ve onların listesinde Fatih hocanın özür dileyeceği kimse yok. Sadece Fatih hoca şu an taktir edilesi bir durum sergiliyor. Diğer 5 başkan adayının ne kadarı Fatih hocanın gelmesini istek ve arzuyla istiyor, ne kadarı destek için istiyor bilemem. Ben kendimi bilirim. Biz Fatih Terim’ci değiliz biz Galatasaraylıyız. Fatih Terim’e Galatasaray’ın ihtiyacı var."

"Biz göreve çağıracağız. Fatih Terim de takımının başına geçecek. Bizim başkanlık ettiğimiz dönemde Fatih hocamızın alacağı ceza sayısı sıfırdır. Koca bir sezonu yönetimler yüzünden kaybetti. Sahada kazananlar masada korunmayınca, hoca da ister istemez o eşofmanından çıkıp, yönetici pozisyonuna geçip, federasyonlara, rakip takımlara karşı Galatasaray’ın gasp edilmek istenen haklarını savunmaya çalışırken ceza yedi. Takım elbise bizim işimiz, eşofman hocanın işi. Bundan önceki yöneticiler gibi biz eşofman giyip, Florya sahalarında dolaşmayacağız. Biz takım elbiseyle yönetici olacağız, kulübün finansal sorunlarıyla ilgileneceğiz. Fatih hoca da futbol takımımızı yönetecek. Altyapılar konusunda neler yapılacağına karar verecek."

"En önemli konu; 20 Temmuz’da maça çıkacağımıza göre, 22-23 Haziran’da seçilen bir yönetimin, biz bütün futbolcuları kampa yetiştireceğiz. Kampa yetiştiremezseniz; Fatih Terim hocayı, sapanla savaşa göndermiş olursunuz. Rakipleriniz kadar kuvvetli teçhizatlarınız olması lazım. Biz tüm oyuncularımızı kampa yetiştireceğiz, maça değil."

Transferler kampa yetişebilecekler mi?

"Yetişirler. Fatih hocamız bunun planlamasını yaptı. Etik bulmuyoruz. Bunun yanlışlarını bundan evvel Gomis’ten Falcao’ya olan dönemde 50 milyon euronun nasıl çöpe atıldığını gördüğümüz an hissettik. Hocanın işine karışmayacaksınız. Hoca size bir liste verecek, siz de onu bir bütçe dahilinde çözeceksiniz."

"Bir Belhanda yönetim tarafından gönderildi. Belhanda’nın yaptığı doğru muydu, şık mıydı; değildi ama siz her şık bulmadığınız adamı gönderirseniz takımda adam oynatamazsınız. Ben Fatih hocanın; Belhanda’nın gönderilmesine, kesinlikle karşı olduğunu biliyorum. Onlar Fatih hocanın çocukları gibidir. Onlar arada, pozisyonlarının dışına da çıksalar; Fatih hoca onları, o çizginin içine getirecek uluslararası kapasitede bir hocadır."

Fatih hoca sizden pahalı bir transfer istediğinde ne olacak?

"Bütçesinin içinde kalacaksa, 30 milyon euroluk da ister. Çünkü düşündüğümüz bütçe yaklaşık 40 milyon euro. Diğerleri 100’er bin euroya oynayacaksa problem değil. Biz oyuncunun kim olduğuna bakmayız, total bütçeye bakarız. Hoca, merak etmeyin, bu konulara hepimizden fazla vakıf. Onun için diyorum; aslında 3 sene sonra başkanlığa aday olması lazım ama şu an bizim ona yeşil sahada ihtiyacımız var."

Bir jestiniz ya da çilek transfer olacak mı?

"Çilek değil biz kafamızda düşündüğümüz on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz onu. O tüm Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak. Çilek değil Falcao’nun yarısı, öyle düşünün."

"Falcao dünya çapında bir oyuncu fakat siz dengeyi bozarsanız… Ben Messi’yi de, Ronaldo’yu da isterim. Fatih hoca da ister mutlaka ama ona verecek bütçeniz yoksa ya da bütçenizin yüzde 70’ini ona veriyorsanız, o zaman öbür oyuncuyu oynatamazsınız. Bu bir takım oyunu. Takım oyunuysa, bunun bir koordinasyon içinde olması lazım. Mutlaka starlarla yol alacaksınız. Aklımızda düşündüğümüz on numara da Türk, onu söyleyelim. Geldiği zaman bütün Türkiye ayağa kalkacak. Yeter ki hocamız istesin. Bu Fatih hocamızın işi. Biz yine ona karışmayız. Biz ona sorarız, istiyorsa 2 günde hallederiz."

Transfer komiteniz var mı?

"Var. Transfer komitemiz değil teknik heyetle, yönetim arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir ekibimiz var. Bir tanesi Prof. Dr. Emre Alkin. Emre Alkin daha evvel TFF’de genel sekreterken; Fatih hocamız da Milli Takım teknik direktörüydü, beraber çalıştılar. 3 sene Emre hocamız, TFF genel sekreterliği yaptı. Onun için biz diyoruz ya; “sahada kazanılanı, masada kaybetmeyeceğiz”. Çok kuvvetli bir ekiple geleceğiz. Bir diğeri Sayın Nasuhi Sezgin. Bundan önceki yönetimlerde; başkan yardımcılığı yapmış, Fatih hocamızla gayet iyi diyaloğu var."

"Bir diğeri Nihat Kırmızı. Nihat Kırmızı, Ayvansaray Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanı. Doğa Sigorta’nın yönetim kurulu başkanı. Doğa Hastaneleri yönetim kurulu üyesi. Çok kıymetli, çok genç bir iş adamı. Şu an dünyadaki bütün futbol takımlarının yedek kadrolarını sayacak kadar konuya hakim. Ekonomik imkanları çok yüksek. Bir diğeri Sayın Erol Erkuloğlu. O da çok futbolun içinden gelen birisi. Dolayısıyla bizde bundan önceki yönetimlerde olduğu gibi bir kişilik değil, dört kişilik bir ekip bakacak. Futbol bizim ana gelir ve gider kaynağımız, en önemlisi coşku kaynağımız. Kaybettiğimiz zaman gerçekten sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bunu iliklerimizde hissediyoruz."

Ergin Ataman’la alakalı bir girişiminiz olur mu?

"Gerek Ergin hocamız, gerek şu anda takımın başında olan hocamız Galatasaray’ın içinden yetişmiş kişiler. Ergin hocamız da hep söyler “ben bu Galatasaray’a başkan olacağım” der. Ergin hoca, Galatasaray’dayken ben GSYİAD Başkanı’ydım. Beraber sohbet etme imkanım oldu. O zaman Ergin hoca, para almadan da Galatasaray için çalışırdı. Sonuçta bugün Avrupa’da Galatasaray’ı Anadolu Efes markasıyla temsil ediyor."

"Yürüyen bir kontratı var. Yürüyen bir kontratı olan hoca üstünden düşünmek çok doğru değil. 2 yıl o defter kapalı. Ergin hocanın oradaki başarılarını da destekleyelim. Maçı bizleyse; tabi ki biz Galatasaraylıyız. O zaman biz ne Ergin hoca ne de başka birisini tanırız. Belki bir bakarsınız 3 sene sonraki yarışta ya da 6 sene sonraki yarışta biz Fatih hocamız, Ergin hoca başkanlık için yarışıyor oluruz."

Sözleşme uzatmayı düşündüğünüz bir futbolcu var mı? Arda Turan hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Başkan olduğunuzda; taraftar ve sempatizan kimliğiniz kenara kalır. Kurumsal kimliğiniz gelir. Kurumsal kimlikte de görevi kime veriyorsanız, onun yaptığına rıza gösterirsiniz. Arda konusu da öyledir. Diğer futbolcular konusu da öyledir. Hatta benim çok bayıldığım, sempati duyduğum Muslera konusu bile öyledir. Biz kendi sempatimize bakmayız, kurumsal kimliğe bakarız. Burada; bütçe içinde kalmak kaydıyla, hoca kendi kararlarını kendi verir. Her başkanın bir görüşü vardır; arzu eden tabi, genç, yetenekli, ileriye bir değer yaratacağınız futbolcuların kontratlarının uzatılması yönündedir. Zaten uzmanlığı bu olan hocaya; “şöyle yapsan daha iyi olur” diyecek saygısızlıkta değiliz. Böyle bir yönetim olmayacağız. O hocanın kontrolünde olacak."

Sizin Türkiye’deki futbol iklimine karşı duruşunuz nasıl olacak?

"Her zaman, her konuda söylüyorum. Kurallarınız netse, kaos azalır. Eskiden bazı futbolcular vardı, ceza sahasına girdiği an; hakemi de kontrol edip, hakemin göremeyeceği anda kendilerini atarlardı. Penaltı alırlardı. Bir süre sonra gerçek penaltıda da ona kimse inanmazdı. VAR teknolojisini ne kadar eleştirirsek eleştirelim; sarı, kırmızı kart konuları biraz daha netleşti. Penaltı konuları biraz daha netleşti. Sadece ofsayt konusunda tartışmalar var. Bunlar da yakında kalkar. Teknoloji futbolun içine girdiği sürece bu kaos azalacaktır. Biz kaostan beslenmeyeceğiz. Biz hukuktan besleneceğiz. Emre Alkin üstüne eğilmemin sebebi bu. Biz kavgacı değil, hak arayan bir yapıdayız. Bugün bir yayın ihalesi yapıldı. Bir paraya anlaşıldı. Daha sonra defalarca indirim yapıldı. Aslında bu futbolumuzun seviyesinin gerilediğini gösteriyor. Premier Lig 1 milyar Pounda açılırken, bizim bu küçük rakamlarla devam ediyor olmamızın sebebi futbolumuzun kalitesinin kısırlaştığını gösteriyor. Yarın biz hiçbirimiz bu gidişle sponsor bulamayız. Burası sahipliğe döner. "

Kaosu nasıl engelleyeceksiniz?

"Galatasaray, kaostan beslenmez. Galatasaray’ın dinamiği o kadar kuvvetlidir ki kaos ortamından bile karanlığı yarar ve aydınlığa çıkar. Biz sadece aydınlıkta yürüyeceğiz. Karanlıktan çıkmaya gerek yok. Karanlıkta olmayınca çıkmazsınız."

Çok adaylı bir seçim. Diğer başkan adayları için neler söylersiniz?

"Hepsi çok kıymetli. Çok iyi Galatasaraylı. 4 aday varken; “benle, Burak Elmas arasında geçer” diyordum. Anketler de onu gösterdi. Şimdi 6 aday oldu. Yiğit Bey’le benim aramda geçer diyorum. Çünkü Burak Bey, Fatih hocanın avukatını alarak, ilkesel açıdan sıkıntılı bir duruma imza attı. Bu Fatih hocayı da rahatsız etmiştir. Fatih Terim’ciyim diyerek kulüp temsil edilmez. Yiğit Şardan’ın neyi temsil ettiğini bilmiyorum. Sanırım eski başkanımız Adnan Polat arkasında. Bir oy potansiyelli vardır. Adnan Polat’ın zamanında çok değerli hizmetli olmuştur Galatasaray’a. Rahmetli Özhan Canaydın’la beraber, stadın bu hale gelmesinde. Bir değer tahminim de sayın bakanımız Işın Çelebi. Sanıyorum, seçime 3-5 gün kala Yiğit Şardan lehine çekilecek. Çünkü o da Adnan Polat ekibinin çok kıymetli bir üyesiydi. Bu çok normal, bir seçim taktiği olarak görüyorum. Bu seçimi kazanan büyük ihtimalle 5-6 oyla kazanacak. Nasıl bir rakibimizde 20 yıllık başkanlık yapan bir kişi 1 oyla kazandıysa… Sayın Dursun Özbek; 2 adaylı seçimde 80 oyla kaybetti. Pandemi ortamında 4-5 oy başkanı belirleyecek. Bir adayın, birinin lehine çekiliyor olması bence planlanmış bir konu. Bizi hiç ilgilendirmez. Biz diğer adayların toplamından fazla oy almayı hedefliyoruz. O yolda gittiğimiz için; kim kimin lehine çekilir bilemiyoruz. Galatasaray’da bir liseciler, atkılılar ve bir de Galatasaraylılar var! Biz Galatasaraylıyız."