Metin Öztürk: Sponsorumuzla hazırız

Galatasaray camiası 26 Aralık'taki seçim sürecine hazırlanırken, başkan adayları birer birer projelerini anlatmaya başladı. Metin Öztürk de dün ekibiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak, projelerini, sorunları ve çözümlerini açıkladı. 2 yıl öncesinden hazırlıklara başladığını belirten Öztürk, "Seçimler Mayıs ayında yapılmalı hep söylüyoruz ama Galatasaray’da baskın seçimler bazen mecburiyetten kaynaklanan, ekonominin kötü gitmesi gibi nedenlerden yapılıyor. Dursun Özbek nefretini kullanarak hiçbir proje yapmayan bir başkan seçildi. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor. Birinin nefreti üzerine birinin seçilmesi doğru değil. Biz 2 yıl önce yola çıktık ve bu baskın seçimlere hazırlık olsun diye 2 yıl öncesinden hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih Mayıs 2021’dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür" dedi.

'Amatör sponsorları dahil...'

Seçilmeleri halinde futbolda ara transfer döneminde yetkinin teknik direktör Fatih Terim’de olacağını ifade eden Öztürk, "Biz ekonomik olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Fatih hoca mutlaka şu anki yönetimle konuşuyor. Bilmediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsorumuzla hazırız biz. UEFA kuralları ve pariteler doğrultusunda ne gerekiyorsa yaparız. Nakit akışımızla yaklaşık 14 ay önce başladık. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımızı bitirdik. Biz Galatasaray için geliyoruz selfie için gelmiyoruz" açıklamasını yaptı.

'Dernek borcu 5.5 kat artmış'

Mevcut yönetime eleştirilerde bulunan Metin Öztürk, "Mustafa Cengiz ve ekibi 40 proje saydı; hangisini yaptılar? Bankalar Birliği anlaşması bir rezalet. Şu an bizim derneğimizin sportife borcu 1 milyar 68 milyon; 31 Ağustos itibarıyla 5 buçuk kat artmış. Bundan öncekiler hırsızdı ya... 2 sene önce 194 milyon TL olan borcumuz 1 milyar 68 milyona çıkmış. Yangının içindeyiz, biz hâlâ dekorasyonla uğraşıyoruz. Bu kesinlikle bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

'1 yıl içinde hepsi hallolur'

Başkan adayı Öztürk, "Bizim öncelikli projemiz Kemerburgaz" derken, "1 yıl içinde göreve başlar başlamaz tüm işleri hallederiz. Kemerburgaz’ı ayağa kaldıracağız 1 yıl içinde antrenman yapılabilir 4 saha yapacağız. Stadımızın içinde 90 bin metrekare boş alan var. Bakın müzemiz yapıldı içine. Biz de ilk fırsatta kulüp üyelerinin bir araya geleceği bir yeri en geç 3 ay içinde yapacağız" diye devam etti.

'Cengiz, KadirGecesi doğmuş!'

"Mustafa Cengiz herhalde Kadir Gecesi doğmuş! Geldikleri gün 20 milyon Euro'ya Ndiaye'yi sattılar. 4 ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler. Arkasından sermaye artırımından gelen 190 milyon TL. Bir önceki yönetimin başarısıyla Şampiyonlar Ligi parası geldi. Şu an kendi aldıklarından para eden yok. Yarısına bile satamazlar. Bunların satamadığı ve beceriksiz olduğu ortada."