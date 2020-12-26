Metin Öztürk: 'Bilgi saklayarak geleceği karartmayın'

Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğündeki toplantıda Metin Ünlü, İsmail Sarıkaya, Erhan Gündal, Gürkan Eliçin, Ömer Tumay, Arif Badur, Mustafa Ekeman, Emir Kıvırcık, Çetin Öztürk, Ahmet Tirali ve Yasin Çakmak söz aldı. Metin Öztürk, Bankalar Birliği ile uzatılacağı açıklanan anlaşmanın şartlarının, kulüp üyelerinden saklandığını belirterek, "Bilgi saklayarak Galatasaray'ın geleceğini karartmayın" dedi. Gürkan Eliçin ise 7+2 yıllık sözleşmenin ilk 2 yılının dikensiz gül bahçesi, sonrasının ise felaket yılları olduğunu söyledi. Eliçin, 5 ay süresi kalan bir yönetimin, bu anlaşma ile sonraki yönetimleri de sıkıntıya sokacağını dile getirdi. Katılımcılar ayrıca sportif ve dernek arasındaki borçlanmanın, tüm gayrimenkulleri risk altına alabileceğini ifade ettiler.



