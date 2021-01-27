Metin Oktay Türk futbolcularından biridir. Türk futbolunun en bilenen, ünlü ve efsane futbolcuları arasında yerini almıştır. İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Bu nedenle İzmirli bir futbolcumuzdur. 2 Şubat 1936 yılında dünyaya gelmiştir. Balık burcuna sahiptir. İlkokul eğitimini doğduğu yer olan İzmir' de bulunan Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu adına sahip ilkokulda almıştır. Bu dönemden sonra babasının mesleğinden ötürü tayini çıkmıştır. Bu nedenle buradan taşınmak durumunda kalmışlardır. Bunun üzerine ilkokul eğitimine Alsancak İlkokulu'nda devam etmiştir. Bu okuldan ilkokul mezunu olmuştur.

Lise eğitimine İnönü Lisesinde başlamıştır. Ancak babası bu lise de eğitim görmesini istememiştir. Bu sebepten babasının isteğinden ötürü Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsüne geçip burada lise hayatını sonlandırmıştır. Eğitim hayatı bu şekilde olmakla birlikte 1991 yılında vefat etmiştir. Yani 55 yaşında hayata gözlerini kapamış ancak bıraktığı izler hala daha devam etmektedir. İsmi hala dillerde efsanevi bir şekilde anılmakta, hatırası yaşamaya devam etmektedir.

Metin Oktay hangi takımlarda oynadı?

Metin Oktay'ın futbol kariyeri en başından itibaren ileri seviyelere yükselmeye başlamış ve daha da artarak ilerlemiştir. Daha futbola başladığı ilk yıllarda dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Futbol kariyeri 1951 yılında başlamıştır. Bu başlangıcı 1951 yılında girdiği İzmir ilinde bulunan amatör takımlarından birisi olan Damlacıkspor' da başlamıştır.

Burada kendini çokça geliştirmiş ve futbolunu da ileri bir seviyeye taşımıştır. Bu amatör takımda 8 numaralı formayı giymiştir. Oynadığı ilk karşılaşmada iki gol birden atmıştır. Buradaki hareketi ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamıştır. Bunun ardından 1954 1955 sezonundan önce İzmirspor'a transfer olmuştur. Burada profesyonel futbol kariyerine başlamış bulunmaktadır. Burada çok büyük başarılara imza atmıştır. İzmir profesyonel ligi şampiyonluğunu burada yaşamıştır.

Bunun yanında bu lig de gol krallığını gerçekleştirmiştir. 1955 yılında Galatasaray futbol kulübü ile anlaşmıştır. 1956, 1957 ve 1957, 1958 yılları arası sezonlarda İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşamıştır. Bu ligde çok başarılı bir performans göstermiştir. Hatta bu dönemde attığı goller ile üç sezon üst üste olacak şekilde gol kralı olmuştur. 1959 yılında Millî Lig kurulmuştur. Kurulan bu lig de gol krallıkları unvanı almıştır. Aynı zamanda bu ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını daimi bir şekilde korumuştur.

1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo takımın oyuncusu olmak için bu takım ile sözleşme imzalamıştır. Burada bir sezona yakın futbol oynamıştır. Daha sonrasında bu yılı takip eden diğer yılda Galatasaray takımına geri dönmüştür. Sarı kırmızılı takımda oynadığı ikinci dönemde üç lig yaşamıştır. Buna ilaveten dört Türkiye Kupası almıştır. Aynı zamanda iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Metin Oktay ne kaç yaşında vefat etti?

Metin Oktay 1991 yılında vefat etmiştir. Bu nedenle 2021 yalında herhangi bir takımda futbolcu olarak yer almamaktadır. Maaşları her dönem ve oynadığı takıma göre değişiklik göstermiştir. Ancak bu meslekten yüksek paralar kazanmış zengin futbolculardan birisidir.

Metin Oktay'ın ölümü

Metin Oktay 13 Ocak 1991 yılında vefat etmiştir. Trafik kazası sonucu ölmüştür. Bu dönemde en son spor yazarlığı mesleğini icra etmektedir.

Metin Oktay'ın gol krallığı listesi

İstanbul Profesyonel ligi 17 golle, İstanbul Profesyonel ligi 19 golle, İstanbul Profesyonel ligi 22 golle, Türkiye ligi 11 golle, Türkiye ligi 33 golle, Türkiye ligi 36 golle gol krallığı listesine girmiştir. Bu nedenle Türk futbolun da gol kralı ismi ile anılmaktadır.