İşte muhabirimiz Metin Karabaş'ın Galatasaray değerlendirmesi...

"Burak Elmas, 19 Haziran 2021 yılında yapılan başkanlık seçimini en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nun 41 oy önünde tamamlayarak kazandı. Sandıktan çıkan sonuç Elmas’ın başkanlığı döneminde ciddi bir muhalefet ile karşı karşıya olduğunu gösteriyordu. Seçim hazırlıkları süresince projelerini anlatan Elmas’ın en büyük çıkış noktası ‘Fatih Terim ile çalışacağım’ oldu. Bu söylemin Burak Elmas’a bu kadar çetin geçen bir yarışta hatırı sayılır bir oy kazandırdığı şüphesiz. Yeni başkan dediğini yaptı ve daha mazbatasını almadan Florya’nın anahtarını Terim’e verdi.

Geleceği kurmak isterken...

İlk aylarda tam bir uyum içerisinde çalışan ikili transferde de yeni bir yapılanmaya giderek ‘Galatasaray’ın geleceğini kurmak’ istediler. Bu süreçte yaklaşık 30 milyon Euro harcayan Elmas kurulan projenin sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Fakat özellikle ligde alınan başarısız sonuçlar yönetim kurulu üyelerinin ve camianın önde gelen isimlerinin Elmas’a yapılan transferler ve buna bağlı olarak Fatih Terim konusunda baskı yapmasına neden oldu. Başkan Burak Elmas her ne kadar bu baskıyı göğüslemek istese de karşısındaki muhalefet her geçen gün arttı.

Terim de onay vermeyince

Sadece genç oyuncuların transfer edilmesi, ağabeylik yapmak için takımda tutulan ve getirilen isimlerin yeterince sorumluluk almaması ve asıl aksayan bölgelere transfer yapılmaması takım kurulumundaki en büyük hatalardı. Avrupa’da alınan sonuç ve oynanan futbol ile ligdeki performans arasındaki uçurum, eleştirileri bu kez Terim ve ekibine yöneltti. Bununla birlikte yönetimin baskısı ile Terim’e yardımcı hoca arayışlarının başlaması ikili arasındaki ilk ve en büyük krize neden oldu. Kendisinden habersiz başlayan bu operasyona onay vermeyen Terim rahatsızlığını açık açık dile getirdi. Yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün’ün, Elmas’ın bilgisi dahilindeki görüşmeler sonrasıDomanec Torrent ile prensipte anlaşması bardağı taşıran son nokta oldu. Geri dönüşü olmayan bu yol beklendiği gibi ayrılıkla sonuçlandı.

Taraftarla uçurum oluştu

Bu ayrılık aslında Elmas için daha zor günlerin habercisiydi. Camia ve taraftar her ne kadar takımın performansından memnun olmasa da Fatih Terim’in ile yanlış zamanda ve yanlış şekilde gönderilmesine tepki gösterdi. Yönetim içerisinde de bu olay sonrası ciddi sorunların ve bölünmelerin yaşanması Burak Elmas’ı bir hayli zorladı. Türkiye Futbol Fedasyonu ve kurumları ile önemli bir mücadeleye girdiğini söyleyen, ‘konuşursam yer yerinden oynar’ diyen Elmas’ın devam eden hakem hataları sonrası suskunluğa bürünmesi ve takımın düşüşünün devam etmesi nedeniyle aldığı tepkiler artarak devam etti. Bu süreç sonrasında taraftar ve yönetim arasında uçurum oluştu.

Ciddi bir muhalefet var

Gelinen noktada işlerin düzelmesi çok zor görünüyor. Performansı her gün daha da düşen, takım olma duygusunda çok uzak, yetersiz bir takımın düşme hattına gelmesi durumu işleri daha da çıkılmaz bir hale getiriyor. Karşısında ciddi bir muhalefet olan ve buna bölünmüş bir yönetimle karşılık vermek zorunda kalan Burak Elmas’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu."

Metin Karabaş







