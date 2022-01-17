Spor Toto Süper Lig 'in 21. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Adanaspor’a 3-0 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Ekonomik olarak olumsuz durumumuz sürdürülebilir gibi görünmüyor”

Diyadin, sezon başından ilk yarının sonuna kadar ligde iyi bir konumda kaldıklarını dile getirerek, “Ama ilk yarının sonu ile bizim iki tane oyuncumuz ameliyat oldu. Net oyuncu bunlar ki bu dar kadro için önemlidir bu. Artık 5 tane net oyuncumuz sakat ya da hasta. Bu şekilde oynamak kolay değil. Çünkü alternatif oyuncularımız yok. Bütün takımlar devre arası kadrosuna oyuncu katarken biz bırakın katmayı eksildik. Bunun da doğal olarak sahaya yansıması olacaktır. Bugün de iyi mücadele etti çocuklar ama yetmedi açıkçası. Onun için de bu sonuç hepimizi üzdü. İki hafta önce bunun görüşmesini yaptık. Kendi kulübüm olduğu için bunu net bir şekilde dile getirdim. Nasıl olması gerektiğini. Ancak bu ekonomik bir durum. Gençlerbirliği’nin transfer tahtasını asmak tamamen ekonomik. Şu ana kadar da olumlu bir durum yok. Ancak çok da sürdürülebilir bir durum değil gibi görünüyor. Bazen gelmeler de gitmeler de fedakarlık ister” dedi.

İHA