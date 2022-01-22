Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Sözlerine Gençlerbirliği’nin eski başkanı İlhan Cavcav’ı ölüm yıl dönümü dolayısıyla anarak başlayan Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

'Buna göre bir oyun planı yaptık ve oynadık'

"Maçta bize göre çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Oyunun ilk yarısında çocuklar çok gayretli ve istekliydi. Doğru oynadılar, öne de geçtik. Pas üstünlüğünün Manisa FK’da olacağını zaten biliyorduk. Buna göre bir oyun planı yaptık ve oynadık. Devre arasında zorunlu bir değişiklik yaptık. Zorunlu 1-2 oyuncu değişikliği de olunca işler iyi giderken, sistemin bozulmasında önemli rolü olabiliyor.''

'Çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk'

''İkinci yarıda Barış’ın pozisyonunda 1-0 iken 2-0’ı da bulabilirdik ama olmadı. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk. Transferlerin de bitmesine 15 gün var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum"