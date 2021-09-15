Metin Diyadin: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

TFF 1. Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Altınordu’yu 3-2 yenen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Metin Diyadin, kendileri adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasında galibiyetleri bulunmadığını hatırlattı. Galip gelmeye ihtiyaçları olduğunu ve bu düşünceyle maça çıktıklarını belirten Diyadin, "Dün oyunculara mücadele etmemiz ve doğru oynamamız gerektiğini söyledik. Maçta da geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterip iyi mücadele ettik. Hepimiz adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımın gösterdiği mücadele ve geri dönüş için tebrik ediyorum." diye konuştu.