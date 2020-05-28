Metin Aşık kimdir? Metin Aşık ne zaman vefat etti?

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

Metin Aşık eski spor adamı. Bir dönem Fenerbahçe başkanlığı da yapmıştır.

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır.Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Metin Aşık döneminde Todor Veselinovic, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.