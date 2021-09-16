Metehan’ın hedefi milli forma altında başarılar kazanmak

Trabzon’da, 4 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir yıl boyunca yürüyemeyen 17 yaşındaki Metehan Ender Ulaş, tedavisinin yanında doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Metehan, 4 yaşındayken evinin önünde oyun oynadığı sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından yürüme yetisini kaybeden Metehan, çeşitli hastanelerde cerrahi operasyonlar geçirdi.

Yıllar süren tedavi süreci ve ameliyatların ardından ayağa kalkmayı başaran Metehan’ın sağ bacağında kısalık oluştu. Doktorların, sağ bacağındaki kısalığın yüzmeyle düzelebileceği tavsiyesi üzerine öğrenim gördüğü ortaokulun yüzme takımına katılan Ulaş, il genelindeki yarışmalarda başarılı bir performans sergiledi.

Daha sonra Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü’ne katılan Metehan, aynı zamanda Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi olan, kulüp başkanı ve antrenörü Ozan Sağlam’ın desteğiyle yüzmede kendini geliştirerek önemli başarılar elde etti.

Çalışmalarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu’nda sürdüren Metehan, AA muhabirine, haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptığını söyledi.

Uzun mesafe yüzücüsü olduğunu ve milli formayı giymeyi hedeflediğini dile getiren Metehan, Ozan Sağlam’ın kendisine çok yardımcı olduğunu ve yol gösterdiğini anlattı.

"Bir yıl boyunca hiç yürüyemedim." diyen Metehan, "Bana çarpan araç 3 kere bacağımın üstünden geçti. Doktorlar o dönem benim için ’yürüyemez’ demişlerdi. Bir yıl tedavinin ardından yürümeye başlayabildim. Bazı doktorlar ’yüzmeye başla’ dedi. Arkadaşlarımın da ısrarıyla yüzmeye başladım." ifadelerini kullandı.

"Büyük küçük herkesi spora davet ediyorum"

"Hayalim, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektirmek" diyen Metehan, şunları kaydetti:

"Toplamda 7 Türkiye şampiyonluğum var. Bunlardan 4’ü okullar arası yarışmalarda. Ailem bana çok destek oldu. Sonuna kadar gitmemi istediler. Bazen okul ile spor çakışınca ailem, ’sporunu yap, okulu nasıl olsa bitirirsin.’ dediler. Ailem yüzmede bir şeyler başaracağıma inandığı için spora yönelmemi istedi. Engeli olan ya da olmayan herkese tavsiye ediyorum, spor yaptıkları zaman sağlıklı bir birey oluyorlar, yeni arkadaş ediniyorlar. Belki ilerde bu alanda işi bile olabiliyor. Herkes spor yapmalı. Yaşın önemi yok. Büyük küçük herkesi spora davet ediyorum."

"Metehan’ın ülkemiz için güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyorum"

Antrenör Ozan Sağlam da hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu belirterek, Metehan’ın milli forma altında büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

Gelecek yıl yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası’nda Metehan’ın ilk kez milli formayı giyeceğine işaret eden Sağlam, "Metehan Gaziantep’te yapılan milli takım seçmelerinde büyük başarı kazandı ve aday kadroya dahil oldu. Gelecek yıl yapılması beklenen Avrupa Şampiyonası gerçekleşirse Metehan milli formaya kavuşacak. Aksi bir durumda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Metehan’ın ülkemiz için güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyorum." dedi.

Sağlam, yaklaşık 6 yıldır birlikte çalıştıkları Metehan’ın yüzmeye başlamasıyla hayata tutunduğunu ifade ederek, onun azminin herkese örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.