Metecan Birsen: Önümüzdeki maçlara odaklanacağız

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, Hollanda'ya 72-65 mağlup oldukları maçın ardından "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

22 Şubat 2020, Cumartesi 00:52 Son Güncelleme:
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Metecan Birsen: Önümüzdeki maçlara odaklanacağız

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı.

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