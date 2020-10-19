Mete Işık: Pes etmeyeceğiz

Süper Lig’in 5. haftasında Denizlispor’a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Sorumlu Mete Işık, “Takımlar yenilince değil pes edince tükenir, biz pes etmeyeceğiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Sorumlu Mete Işık, “Denizlispor ile oynadığımız maç iki taraf için kritikti. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Milli takım arasında iyi çalışmıştık. Çok pozisyon bulamasak da ilk 20 dakika üstünlüğümüzle geçti. 25. dakikada kornerden golü yedikten sonra rakibimiz oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. Hakemde buna yardımcı oldu. Hakemle ilgili konuşsam hoş olmayacak. Konuşmasam içim içimi yiyecek. Ama çok basit bir şey söylemek gerekirse en az 5-6 tane taç pozisyonunda yan hakemler bayrak kaldırmadı, orta hakem de göstermedi. Topu ilk kapan tacı kullandı. İsterseniz izleyin. Kim daha çok bağırırsa onun lehine faul çalındı. Gençlerbirliği olarak biz çözüm üretmeliyiz. Mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Sonraki maçlarda telafi edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Karakterli futbolculara sahibiz. Müthiş bir uyum var. Takımlar yenilince değil pes edince tükenir, biz pes etmeyeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Yunus Emre Kartal / ANKARA (İHA) -