Mete Işık: Kırmızı kart direncimizi kırdı

Medipol Başakşehir karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, “Maça iyi başladık. Ondan sonra ilk yarı içinde 4-5 pozisyona girdik. Biraz dikkatli olsak 2-3’ü atabilirdik. Johansson’un pozisyonu bize kenardan penaltı gibi geldi. Hakemin maç boyunca VAR’a gitmemesi de ilginç geldi. İkinci yarı rakip daha baskılı oynadı ona rağmen ikinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Kırmızı kart bizim direncimizi kırdı. O ana kadar net pozisyon vermemiştik. Kırmızı karttan sonra son dakikalarda iki kötü gol yedik. Başakşehir’e başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA