Mete Gazoz’un başarısı Team Türkiye’yi de sevince boğdu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un başarısı, Team Türkiye ekibinde de coşkuyla kutlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un başarısı, Team Türkiye ekibinde de coşkuyla kutlandı.
Tokyo’da mücadeleyi Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte izleyen Team Türkiye, Mete’nin altın madalyayı kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Fatih Çintimar, bu anların videosunu sosyal medya hesabından da paylaştı.